المركز المصري للفكر والدراسات: «مكافحة الإرهاب» سيكون حاضرا في القمة الأمريكية الإفريقية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ القمة الأمريكية - الإفريقية ستتناول أبرز الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك مع الأطراف الحاضرة للقمة، وبالأخص ما يتعلق منها بملف مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، موضحًا أنَّ القمة على رأس أولويات الإدارة الأمريكية، باعتبارها إشارة إلى اهتمام واشنطن بقارة إفريقيا، والذي كان قد خفُت خلال السنوات الماضية.

القمة ستؤتي ثمارها في مكافحة الإرهاب

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الملف الأمني، بما يشمله من مكافحة الإرهاب والصراعات المسلحة والأمن الغذائي والصحي في أنحاء مختلفة من القارة السمراء، سيكون حاضرًا بقوة على طاولة القمة، مشيرًا إلى أنَّ القمة ستؤتي ثمارها في هذا الملف، حال تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من صياغة شراكات بآليات متطورة.

واشنطن ستتمكن من القضاء على الإرهاب في إفريقيا في هذه الحالة

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ستتمكن من القضاء على التنظيمات الإرهابية في القارة السمراء، حال اتباعها نمطًا مشابهًا لما نفذته خلال مواجهتها لتنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، والولايات المتحدة نفذت ضربات محدودة في الصومال، أدت إلى مقتل بعض قادة حركة الشباب الإرهابية بالصومال، إلا أنَّ هذه الضربات لم تتمكّن من القضاء بصفة نهائية على هذه الحركة.

وتستضيف واشنطن على مدى 3 أيام، عددًا من المنتديات والاجتماعات خلال القمة الأمريكية الإفريقية، تناقش موضوعات مثل القادة الشباب الأفارقة، ومنتدى الفضاء الأمريكي الإفريقي، وفرص النمو في القارة السمراء، وغيرها.