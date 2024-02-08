أستاذ علوم سياسية: حرب غزة دخلت مرحلة من الجمود المؤلم

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ أطراف حرب غزة اقتنعوا بأنَّ الحرب دخلت حالة جمود، موضحاً أنه «جمود باعث للألم».

وأضاف «كمال»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، والمُذاع على شاشة «قناة ten»، أنَّ دولة الاحتلال رغم استعمالها الآلة العسكرية على مدار أشهر في حربها على غزة، إلا أنها لم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب، أي القضاء على «حماس».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «حجم ما دمرته القوات الإسرائيلية من البُنى التحتية للمقاومة محدود للغاية، ولم تنجح في تحرير الرهائن، لتصل إلى قناعة بأنها عاجزة عن تحقيق هدفها، وبالتالي قد تقبل «تل أبيب» المبادرة المطروحة في القوت الراهن، لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى ما حققته «حماس»، من بعض الأهداف السياسية، ولكن في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى بأنَّ قطاع غزة أصبح وضعه مأساوي، قائلاً: «الكثير من أهالي غزة يحملون حماس النتيجة».

وتابع: «مبادرة وقف إطلاق النار تشهد بعض التغيير في موقف المقاومة، فنراها، لا تصر على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتكتفي بطلب انسحاب إسرائيل من الأماكن المأهولة»، مرجعاً تغيير موقفها إلى حالة الجمود.

وقال إن الإدارة الأمريكية تخشى التورط في حرب جديدة بمنطقة الشرق الأوسط، موضحاً: «أكبر قرار اتخذه الرئيس الأمريكي جون بايدن هو الانسحاب من أفغانستان، علينا أن نتذكر هذا، وهو لا يرغب في دخول حرب جديدة بمنطقة الشرق الأوسط».