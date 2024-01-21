نتنياهو يتحدى بايدن.. انقسام عام يضرب الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى رفضه لفكرة إقامة دولة فلسطينية، وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبعد المكالمة، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن نتنياهو قد يكون لا يزال يقبل فكرة إقامة دولة فلسطينية، حسبما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

تصريحات نتنياهو تظهر الانقسام العام مع بايدن

وتعزز تصريحات نتنياهو الانقسام العام مع بايدن والولايات المتحدة، حيث تعتقد واشنطن أن حل الدولتين، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، يعد أمرًا مهمًا لتعزيز الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.

وأقرّ البيت الأبيض، هذا الأسبوع، بأن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية تريان الأمور بشكل مختلف بصورة واضحة، ولكن منذ نحو شهر أشار بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اتصاله بنتنياهو بأن حل الدولتين لا يزال ممكنًا بوجود رئيس وزراء الاحتلال في السلطة.

حلول مختلفة تستند إلى مبدأ حل الدولتين

وذكر بايدن أن وجود حلول مختلفة تستند إلى مبدأ حل الدولتين، وأشار أيضًا إلى وجود عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تمتلك جيوشها الخاصة.

وأكد مكتب نتنياهو في بيان يوم السبت أن رئيس الوزراء نتنياهو أعاد التأكيد على سياسته بعد تدمير حماس، حيث يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان عدم تشكلها تهديدًا لإسرائيل، وهو شرط يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية.

وفي منشور على موقع «إكس»، أعرب نتنياهو عن رغبته في أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة غرب نهر الأردن، والتي تشمل أيضًا أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.