خطباء الفتنة وآكلوا الربا كيف ظهروا في الإسراء والمعراج؟.. «الأزهر» يوضح

تناول الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الجمهورية الأسبق، مشاهد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدها خلال معجزة رحلة الإسراء والمعراج، حيث سرد المفتي الأسبق عددا من تلك المشاهد في كتابه الذي حمل عنوان «في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات وفيما وقع ليلتئذ من الآيات الباهرات»، وقد قدم هذا الكتاب مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، ويستعرض التقرير كيف ظهر خطباء الفتنة وآكلوا الربا حسبما ذكر المفتي الأسبق في كتابه الذي أكد فيه اختلاف العلماء في تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج وأنه لم يستند واحد منهم إلى حديث صحيح يقتضي القطع في شئ مما قالوا، وأن الواجب الإمساك عن تعيين وقتها.

مشهد خطباء الفتنة في الإسراء والمعراج

وذكر المفتي السابق في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم. فقال: من هؤلاء ياجبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة، خطباء أمتك، يقولون ما لا يفعلون.

وواصل المفتي الأسبق في كتابه عن معجزة الإسراء والمعراج قائلا: مثل في هذا التشخيص خطباء الفتنة الذين يخطبون على الناس ولأجل أن يقضوا لبناتهم ويصلوا إلى أغراضهم، يقولون مثلا للناس: إذا أعنتمونا على كذا صنعنا معكم من الخير والمنافع ما هو كذا وكذا، وفدعنا عنكم من المضار ما هو كذا وكذا، ويغررون بالناس فيظهرون أنهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وهم لا يريدون إلا الظهور لهم بمظهر الصلاح والتقوى ليقضوا لبناتهم الدنيوية الدنية، وصلوا إلى ملء جيبوهم من الذهب والفضة، وهم في زماننا هذا كثيرون، والجميع يقولون ما لا يفعلون، قالتهم الله أنى يؤفكون، خصوصا الذين يغررون بالناس ليصلوا إلى المناصب العالية ومتى وصلوا أليها سعوا في الأرض بالفساد وأهلكوا الحرث والنسل وأوقعوا الضرر بالبلاد والعباد فمأواهم جهنم وبئس المهاد.

آكلوا الربا كيف ظهروا في الإسراء والمعراج

وواصل المفتي الأسبق حديثع عن معجزة الإسراء والمعراج: ورأى رجلا يسبح في نهر من دم يلقم الحجارة، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل آكل الربا، فشبه أخذ أموال الناس بطريق الربا بالسباحة التي هي السير مع الانبساط وعدم وجود عائق كالسباحة في النهر، فهو بظاهره سهل لكن النهر من دم فهو نجس، ملوث للجسم، ويلقم الحجاة التي لا تنهضم ولا تصلح للغذاء، للإشارة إلى أخذ الربا وإن كان فيه ربح ومنفعة في الظاهر لكن ذلك شبيه بالسباحة في نهر دم، مع أنه يلقم الحجارة، فهو ضرر وخسارة في البطان، قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} البقرة: 276.