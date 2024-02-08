أحمد بلبولة لـ«الشاهد»: يوسف زيدان حالفه الحظ في رواية «عزازيل»

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن رواية «عزازيل»،للدكتور يوسف زيدان رواية جيدة وجذابة؛ ولكنها لن تتكرر معه الحظ حالفه فيها

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن بعض الأسماء قامت بإحداث ضجة في مصر مثل علاء الأسواني، فقد حالفه الحظ كذلك ولكن الروائي يولد روائيًا ولا يمكن أن يكتشف نفسه فجأة.

وتابع: «ريم بسيوني من هذا النوع، وأعلم أنها مرت بتجربة خاصة وصعبة وأنها أرادت أن تعيش وتتطور لأنها ولدت لتكون روائية».

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.