يوسف زيدان يعاود الكتابة بعد تحسن حالته الصحية: توقف إجباري دام 3 أيام

أعلن الدكتور يوسف زيدان الروائي، عودته للكتابة بعد تحسن حالته الحصية وتعافيه نسبيًا من الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا والتي دخل على إثرها المستشفى بالإسكندرية.

ونشر زيدان، صورة من مسودة روايته التي يعمل عليها بعنوان «الحصيد» وعلق عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد توقُّفٍ إجباريٍّ دام ثلاثة أيام، عدتُ فجرَ اليوم والقلبُ فيه ما فيه، لكتابة الفصل الثالث (قبل الأخير) من روايتي بعد القادمة: الحصيد .. فلا حياة لي، إلا بالكتابة».

يوسف زيدان يتعرض لأزمة صحية

وأعلن يوسف زيدان صباح السبت الماضي تعرضه لأزمة صحية (ذبحة صدرية) دخل على إثرها المستشفى العسكري في الإسكندرية، موضحا إنه عانى من ارتفاع شديد في ضغط الدم (190/ 110) ورعدات متوالية بجانب الصدر، وفي المستشفى ظل الأطباء عدة ساعات يعملون على تخفيض ضغط الدم بعدة وسائل.

وفي مساء اليوم نفسه، أعلن مرور تحسن حالته الصحية ومرور الوعكة المفاجئة بسلام، موضحًا: «عدتُ إلى المنزل، على أن أعود إلى المستشفى لاستكمال عمل الفحوصات».

أحدث أعمال يوسف زيدان

أعلن الدكتور يوسف زيدان، خلال الشهور الماضية قرب صدور أحدث رواياته بعنوان «الوراق.. أمالي العلاء» عن دار نشر مصرية، مشيرا إلى أنه أبرم الاتفاق مع دار نشر إيرانية لترجمة الرواية إلى اللغة الفارسية.