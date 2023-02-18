يوسف زيدان يكشف تطورات حالته الصحية: «مرت بسلام»

كشف الدكتور يوسف زيدان، تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة، ونقله إلى المستشفى بالإسكندرية.

تطورات الحالة الصحية الدكتور يوسف زيدان

وأضاف زيدان، عبر فيس بوك: مرّت الوعكة المفاجئة بسلام .. فجر اليوم عانيتُ من ارتفاع شديد في ضغط الدم (190/ 110) ورعدات متوالية بجانبي صدري، وفي المستشفى ظل الأطباء عدة ساعات يعملون على تخفيض ضغط الدم بعدة وسائل».

وأكمل: «وكان المؤشر الإيجابي بعد عمل رسم القلب، أنه لا توجد انسدادات تقتضي التدخل الجراحي.. وعدتُ ظهرًا إلى المنزل، على أن أعود إليهم غدًا لاستكمال عمل الفحوصات».

وتوجه بالشكر لمحبيه قائلا: شكرًا لكل من انشغل بي، وسأل عني.. دامت المودة والمحبة.