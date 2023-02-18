يوسف زيدان يكشف تطورات حالته الصحية: «مرت بسلام»
كتب:
إلهام زيدان
11:18 م | السبت 18 فبراير 2023
الدكتور يوسف زيدان
كشف الدكتور يوسف زيدان، تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة، ونقله إلى المستشفى بالإسكندرية.
تطورات الحالة الصحية الدكتور يوسف زيدان
وأضاف زيدان، عبر فيس بوك: مرّت الوعكة المفاجئة بسلام .. فجر اليوم عانيتُ من ارتفاع شديد في ضغط الدم (190/ 110) ورعدات متوالية بجانبي صدري، وفي المستشفى ظل الأطباء عدة ساعات يعملون على تخفيض ضغط الدم بعدة وسائل».
وأكمل: «وكان المؤشر الإيجابي بعد عمل رسم القلب، أنه لا توجد انسدادات تقتضي التدخل الجراحي.. وعدتُ ظهرًا إلى المنزل، على أن أعود إليهم غدًا لاستكمال عمل الفحوصات».
وتوجه بالشكر لمحبيه قائلا: شكرًا لكل من انشغل بي، وسأل عني.. دامت المودة والمحبة.