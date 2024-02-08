وزير السياحة الأسبق: مدينة رأس الحكمة ستزيد من فرص جذب السياح الأوروبيين

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أن قرب مدينة رأس الحكمة من أوروبا، مصدر 80% من السياحة الوافدة إلى مصر، يُشكل ميزة استراتيجية لجذب المزيد من السياح الأوروبيين، خاصةً من الدول المطلة على البحر المتوسط.

أوضح أن سهولة الوصول إلى المدينة من أوروبا عبر البحر، بفضل وجود ميناء مخصص لاستقبال السفن واليخوت، سيُشجع على زيادة أعداد الزائرين.

رأس الحكمة مركزا للسياحة العلاجية والاستشفائية

وأضاف فى تصريح لـ«الوطن» أن رأس الحكمة ستكون واحدة من أهم المدن السياحية المطلة على ساحل البحر المتوسط بما تملكه من مقومات لا تتوفر في غيرها من المدن المنافسة لها، مثل طبيعة الجو، وفي الوقت الذي تصل فيه درجات أغلب المدن الأوروبية الواقعة على البحر المتوسط إلى أقل من الصفر خلال الشتاء نجد أن الجو برأس الحكمة جيد إلى حد كبير، كما أنها موجودة في منطقة بكر بعيدة عن التلوث والضوضاء، ما يجعلها مركزا للسياحة العلاجية والاستشفائية.

السياح العرب

وأشار وزير السياحة الأسبق إلى أن السائح العربي سيتواجد أيضا بقوة بمدينة رأس الحكمة، وذلك بعد أن حازت مدينة العلمين على ثقته خلال السنوات الماضية، كما أن المصريين سيكون لهم تواجد ملحوظ بها.