جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تكرم رئيس جامعة القاهرة

كرّمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الإمارات، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لدوره الداعم ومشاركته البارزة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني بعنوان «الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي»، الذي عقد في الفترة من 6 حتى 7 فبراير بأبو ظبي، وبمشاركة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة.

وشارك الخشت في المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة بكلمة افتتاحية، بحضور علماء وباحثين بارزين من مختلف أنحاء العالم، حيث طالب بوجود مدونة سلوكية يتوفر فيها الحد الأدنى الأخلاقي المشترك، بدلا من الأخلاق التي تقوم على الالتزام الشكلي الصوري الذي لا تتجاوز دائرة الحركة الجسمية إلى دائرة ارتقاء الروح.

وتطرق الدكتور الخشت خلال كلمته إلى منهج تحديد «أخلاقيات التقدم» والشروط الأولية لها، وحدد مبادئها في 19 مبدأ كما تناول طبيعة الحد الأدنى المشترك لأخلاقيات التقدم.

يذكر أنّ الدكتور محمد الخشت فيلسوف عربي معاصر، يرأس جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017، ويعد من كبار محققي التراث الإسلامي حيث بلغت تحقيقاته 24 كتابًا من أهم كتب التراث، وبلغت مؤلفاته العلمية 42 مؤلفًا في الأديان والعلوم الإنسانية والشرعية، وله 27 بحثًا علميًا محكمًا، وله أكثر من 15 بحثًا علميًا محكمًا باللغة الإنجليزية والألمانية منشورة في مجلات علمية إقليمية ودولية.

ومن أبرز مؤلفاته «أخلاق التقدم، والمجتمع المدني والدولة، وفلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة، ومعجم الأديان العالمية، ونحو تأسيس عصر ديني جديد، والمعقول واللامعقول في الأديان، وتطور الأديان».

وترجمت بعض مؤلفاته وأبحاثه لعدد من اللغات، منها: الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والإندونيسية، وبعض اللغات الأفريقية، وأصدر باحثون عرب وأجانب عن مشروعه الفكري أكثر من 100 بحث علمي محكم ورسالة ماجستير ودكتوراه، وأصدر كرسي اليونسكو للفلسفة بتونس مجلدا كاملا عن فلسفته تحت عنوان «فيلسوف التجديد والمواطنة والتجديد».