إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات جامعة القاهرة

بدأت كليات جامعة القاهرة، في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات المقدمة من الطلاب؛ بعد انتهاء عملية التصحيح، وأعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، وعدد من الكليات الأخرى نتائج الامتحانات بها، وستعلن الكليات المتبقة نتائجها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، العاملين في الكنترولات بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام الرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

وأنهت كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير، وأداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.