جامعة القاهرة تقدم مشروعا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

قالت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية النانو تكنولوجي إنَّ المخلفات الإلكترونية أصبحت عائقًا كبيرًا أمام الدولة، موضحًا أنَّ حرق هذه المخلفات يعود بضرر شديد على البيئة بسبب غازات التي تصدر من هذه المخلفات التي تتسبب في مرض السرطان، وفي أمراض صدرية خطيرة.

حل التحديات الوطنية وإيجاد حلول علمية مناسبة

وتابعت عميد كلية النانو تكنولوجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ جامعة القاهرة دائمًا تساعد كل ما يفيد حل المشكلات البيئية وتلبية احتياجات الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنَّ كلية النانو تكنولوجي من البداية هدفها حل التحديات الوطنية وإيجاد حلول علمية مناسبة لمشكلات البيئة، فقامت بعرض الفكرة التي تدور علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا النانو لتدوير هذه المخلفات الإلكترونية بطريقة آمنة على البيئة وكما أنها تعود بالاستفاده على اقتصاد الدولة.

توفير كمية كبيرة من الطاقة

أوضحت عميد كلية النانو تكنولوجي فكرة مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية من خلال مثال قائلًا: «واحد طن من المخلفات الإلكترونية بالأخص البوردات الإلكترونية الموجوده في كل الإجهزه الإلكترونية هذا الطن يستخرج منه من 40 إلى 50 جرام من الذهب الخالص، ومن 100 إلى 120 كيلوجرام من النحاس، ومن 40 إلى 60 كيلوجرام من الالمنيوم، و200 جرام من البلاتين كل هذه الخامات تستخرج في صورة نقية جدا بهدف توفير كمية كبيرة من الطاقة».

مصنع تدوير المخلفات الإلكترونية

وقالت عميد كلية النانو تكنولوجي إنَّ جامعة القاهرة قامت بإنشاء نموذج مصغر لإدارة هذه المخلفات من خلال تحضير دراسة جدول لمعرفة التكلفة المبدأية إذ حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرضا تتبع جامعة القاهرة لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الإلكترونية.