الجامعات توجه رسالة للطلاب قبل التيرم الثاني: لا تعديل في خريطة الدراسة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام العمل بمختلف الكليات اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2024، ومن المقرر أنَّ ينطلق السبت المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موجهين رسالة عاجلة للطلاب بشأن جداول المحاضرات وضرورة الانتظام من أول يوم دراسي في المحاضرات والسكاشن وأنَّه لا تعديل أو تغيير في الخريطة الزمنية.

الفصل الدراسي الثاني 2024

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إنَّه من المقرر انتظام العمل بمختلف الكليات استعدادًا للفصل الدراسي الثاني 2024، مبينًا أنَّه من المقرر أن يبدأ السبت دون تعديل أو تغيير في الجدول الزمني، منوهًا إلى أنَّه جرى البدء في إعلان جداول المحاضرات والسكاشن لمختلف الكليات، موجهًا حديثه للطلاب بضرورة الانتظام في المحاضرات من أول يوم، مشيرًا إلى أنَّ مواعيد المحاضرات والدراسة و الامتحانات ثابتة وفقاً للخريطة الزمنية .

وقال الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنَّ الفصل الدراسي الثاني 2024 كما هو دون تغيير أو تعديل، لافتًا إلى أنَّ المحاضرات ستنتظم من أول يوم دون أي مشكلات، وأنَّه لا تأجيل أو تعديل للخريطة الزمنية بل يجب على الطلاب الالتزام من أول يوم بحضور الساكشن والتدريبات العملية تجنبًا للغياب حتى لا تتأثر درجات أعمال السنة الخاصة بهم.