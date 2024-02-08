أمريكا تعتقل 100 ناشط يهودي متضامن مع فلسطين بتهمة الاعتراض على تمويل حرب غزة

حاول عشرات النشطاء اليهود الأمريكيين المؤيدين للحقوق الفلسطينية إغلاق الطرق أمام موكب الرئيس الأميركي جو بايدن، إعلانًا لرفضهم استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

المتظاهرون وقفوا في الطريق الذي سيمر منه الرئيس الأمريكي في حي مانهاتن

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المتظاهرين وقفوا في الطريق الذي سيمر منه الرئيس الأمريكي في حي مانهاتن بولاية نيويورك، وذلك أثناء زيارته للولاية، للمشاركة في لقاءات انتخابية لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

ولم يكتفي النشطاء اليهود بذلك ولكن حاصر المئات منهم مقرًا كان مقرر أن يزوره بايدن لحضور اجتماع انتخابي، بالقرب من ميدان كولومبوس لكن الشرطة المحلية فرقتهم قبل وصول موكبه، واعتقلت ما يقارب الـ100 على خلفية الاحتجاجات.

وطالب المتظاهرون بوقف تمويل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتسببت حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الانقاض في حصيلة غير نهائية حتى الآن.