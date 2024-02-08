نبوءة عن زوال إسرائيل.. لماذا شكل نتنياهو أكبر حكومة في تاريخ الاحتلال؟

توجد نبوءة إسرائيلية تاريخية تفيد بأنه لم يقم دولة لإسرائيل أكثر من 80 سنة (8 عقود) إلا فترتين فقط، بحسب مقال نشره رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك في الصحف الإسرائيلية، وذلك تزامنا مع تشكيل الاحتلال أكبر حكومة في تاريخه.

تشكيلات مختلفة للحكومة الإسرائيلية

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإن الحكومة الحالية تشهد عددًا كبيرًا جدًا من الوزراء والتشكيلات المختلفة المتفرعة لكي تعمل على إنقاذ دولة الاحتلال التي فشلت في القضاء على الفصائل الفلسطينية في بضع شهور كما زعمت، حيث سقط من الجيش الإسرائيلي أكثر من 560 شخصًا.

أكبر عدد وزراء في تاريخ إسرائيل

وتضم الوزارة الحالية وزراء من كافة من الائتلاف الحكومي، وهي أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل تضم 38 وزيرا و5 نواب وزراء، وبها المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وهو مجلس مصغر منبثق عن الحكومة، ويختص ببحث قضايا مهمة وحساسة سياسيا وعسكريا ويضم الكابينيت الحالي 14 وزيرًا.

حكومة طوارئ ومجلس حرب

ولا تكتفي بذلك بل تضم حكومة الطوارئ التي تشكلت يوم 11 أكتوبر 2023 في أعقاب الحرب على غزة، وهي الحكومة التي جاءت بزعامة بيني غانتس، بالإضافة إلى مجلس الحرب الذي تشكل يوم 11 أكتوبر 2023 لإدارة شئون الحرب الحالية ويضم كل من بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت وجانتس وآخرين.

تخوفات إسرائيلية

وتخوف بارك في مقال منشور بصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن تنهار إسرائيل في عقدها الثامن، حيث مضى على تأسيس حتى الآن 75 سنة منذ مايو 1948 (عام النكبة الفلسطينية) وقيام دولة إسرائيل واستشهد بأن أمريكا قامت بها حرب بعد 80 سنة، وألمانيا تحولت إلى النازية بعد 80 سنة من قيامها، كما تفكك الاتحاد السوفيتي في العقد الثامن.