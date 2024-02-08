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بيوت دمشق العتيقة تتحول إلى صالات عرض وتحف لمحبي الفن (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
11:33 ص | الخميس 08 فبراير 2024
الحياة الثقافية في دمشق

الحياة الثقافية في دمشق

عرض برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشروق وجدي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حي الفنانين وسط دمشق القديمة.. أجواء ساحرة تعود إلى آلاف السنين».

وأوضح التقرير أنّ الحياة الثقافية تعود إلى أحياء دمشق القديمة، مكان وجد كثيرا من الفنانين وطلابهم ومحبي الفن هدفهم في بيوت دمشقية تحولت لصالات عرض ومحترفات فن وسط حواري باب توما والقيمرية وحارة اليهود، حتى بات يطلق عليها حي الفنانين».

وأشار التقرير إلى أنّ انتقال الكثير من صالات العرض إلى أحياء دمشق القديمة، غيّر النمط التقليدي في تلك الصالات وطريقة عرض اللوحات والأعمال الفنية الأخرى، وهي طريقة وجد بها كثير من الفنانين والجمهور حالة جميلة متميزة.

وتابع: «المعالم التاريخية في أحياء دمشق القديمة من مساجد وكنائس وقصور تشكل قبلة للسياح والزوار، وهو ما أوجد فعاليات أخرى كان أبرزها المطاعم والمقاهي منافسة لا يحبذها عشاق الفن».

وقال إدوارد شهدا، فنان، خلال حديثه بالتقرير، إنّ المكان فيه روح متراكمة نتيجة من مروا عليه وتاريخه وقدمه، فجدران مباني هذه المنطقة مبنية من التراب والقش والخشب الذي يحتوي على كثير من الحميمية، وبالتالي هذه أجواء مشجعة للفنان في أنه يستوحي ويبدع.

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