آخر مستجدات الهجوم الإسرائيلي على دمشق.. 7 قتلى وأكثر من 10 مصابين

رصد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق خليل هملو، آخر مستجدات استهداف مبنى سكني في دمشق، قائلًا: «إنه تم استهداف مبنى سكني مكون من 4 طوابق بالعاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى».

التواصل مع الجيران القاطنين بالمنطقة

أضاف «هملو»، عبر «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنه جرى التواصل مع الجيران القاطنين بالمنطقة، وأشاروا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتجري الآن إزالة الركام من المبنى.

شائعات عن استهداف مبنى تابع لحركة الجهاد الإسلامي

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من دمشق، أن هناك شائعات ترددت عن استهداف مبنى تابع لحركة الجهاد الإسلامي، وأن من بين القتلى زياد نخال الأمين العام للحركة، لكن جرى التواصل مع الحركة ونفت هذا الاستهداف.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إلى أن المنطقة سكنية بامتياز، ولا يوجد بها مقرات عسكرية، وإنما عدد كبير من السفارات العربية والدولية، وربما هناك شقق سكنية تتبع لأشخاص مدنيين، أو تابعة للحكومة السورية، أو لجهات أخرى من الفصائل الفلسطينية، فكل الاحتمالات مفتوحة.

وتابع المراسل: «لم يصدر حتى الآن البيان الرسمي أو أي معلومات مؤكدة من وزارة الدفاع السورية، أو وزارة الداخلية السورية، مؤكدًا أن المبنى دُمر بشكل كامل جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي».