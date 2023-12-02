الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصـواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب العاصمة دمشق، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، فجر اليوم.

من جهتها، أشارت قناة الإخبارية السورية، إلى تصدي الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء محيط العاصمة.

وأوضحت أن التصدي كان في وجه عدوان إسرائيلي، فيما أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن الانفجارات استمرت عدة دقائق.

وأوضحت «روسيا اليوم»، أن الانفجارات القوية بدأت في الساعة 01:35 بتوقيت دمشق « 12:35 بتوقيت القاهرة»، فيمال قالت صحيفة «الوطن أون لاين» السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي جنوب دمشق وأسقطت بعضاً من صواريخ العدوان.