«التعليم»: الطالب الراسب في الدبلومات الفنية يحرر إقرارا لدخول الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب الراسبون في امتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي يحررون إقرار للتقدم لامتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2023/ 2024، والمقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية في 1 يونيو المقبل.

إقرار للطلاب الراسبون في امتحانات الدبلومات الفنية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، علي الطالب الراسب في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 أن يحرر إقرار واحدا ًفقط طبقا لحالة رسوبه:

- الطالب الراسب في مادة أو أكثر من مواد الدبلوم يؤدي الامتحان في مواد رسوبه فقط.

- الطالب الراسب في المجموع الكلي للدرجات فقط «له أن يختار مادة أو مادتين علي الأكثر».

- الطالب الراسب في المجموع الكلي مع رسوبه في مادة واحدة من مواد الدبلوم عليه أداء الامتحان فيها، وله أن يختار مادة أخري «إذا رغب في ذلك» لأداء الامتحان فيهما.

- الطالب الراسب في المجموع الكلي وراسب في مادتين يتعين عليه أداء الامحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما والنجاح في المجموع الكلي للدرجات.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة المدرسة هي المسئولة عن مراجعة جميع البيانات وصحتها، وترصد للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الدور الأول.