وزير التعليم: المدرس لم يعد ملقنا.. والتكنولوجيا مهمة لتنمية المهارات

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، حوارًا مع المتدربين في برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الثانية»، بشأن المواد التدريبية التي يتلقونها، كما ناقشهم في كيفية استفادتهم من التدريب وأهميته.

وأشاد المتدربون بالمواد التدريبية، والاستفادة من موضوعات التدريبات المختلفة سواء التربوية أو الذهنية والبدنية، في كيفية العمل على التخطيط للمستقبل، وتطوير العمل في المدرسة، والتركيز على الأنشطة التربوية المختلفة، والتركيز على المتعلم، وتفاعل الطلاب، والاعتماد على النفس، والتعلم المستمر، إلى جانب ربط العملية التعليمية بالواقع التعليمي، وربط التكنولوجيا بالتعليم، بما يؤهل لسوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال حواره مع المتدربين في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية الجديدة بالسادس من أكتوبر، أنّ الصورة القديمة للمعلم تغيرت، فلم يعد المعلم دوره ملقنًا للمعلومات، بل يجب أن يمتلك المهارات ويواكب التعليم المنتج للمعرفة، متمنيًا التوفيق للجميع باجتياز التدريب.

وفي هذا السياق، أكد حجازي، أنّ التعلم لم يعد يعتمد على الحفظ والتلقين فقط، حيث أتاحت التكنولوجيا مصادر تعلم جديدة للمساعدة في إنتاج المعرفة، وأصبحت المناهج تركز على المفاهيم الكبرى ويقوم الطالب من خلالها بربط المواد التعليمية ببعضها البعض، وتكوين بنية معرفية وإنتاج المعرفة، والذي يؤدي بدوره إلى الابتكار والإبداع لدى الطلاب، ومن هنا جاء شعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم «التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل».

تدريبات اللياقة البدنية

ووجّه الوزير المتدربين بتنمية ذاتهم وتطويرها والقراءة والاطلاع والبحث لإثبات الذات، وحثهم على تنمية الثقافة العامة لديهم، والاطلاع على المشروعات القومية، والمثابرة وتحمل المسؤولية، وعدم الانسياق خلف الشائعات وتحري المعلومات الموثقة من مصادرها الرسمية بالوزارة.

وردّ الوزير على مختلف الاستفسارات التي طرحها المتدربون والمتعلقة ببعض الإجراءات التكميلية والمستقبلية، حيث أكد أنّه يتابع خطوات الوزارة للانتهاء من تدريب المعلمين الجدد بشكل كامل.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير تدريبات اللياقة البدنية ضمن برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد.