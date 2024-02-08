تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

وجّهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تبدأ يوم 1 يونيو، وفقًا للمواعيد المحددة.

استمارة الدبلومات الفنية 2024

وجاءت تعليمات الوزارة، بشأن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، كالآتي:

- تسجيل استمارة الدبلومات الفنية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- لن يتم تقدم الطالب لامتحان الدبلوم وقبول أوراقه بلجنة النظام والمراقبة التابع لها، ما لم يتم إدخال بياناته على بوابة الخدمات والتسجيل الإلكتروني، والحصول على كود لكل طالب.

-سحب صورة الطالب عن طريق إسكانر، ووضعها على الاستمارة الإلكترونية عند التسجيل، من خلال البريد الإلكتروني، ووضعها أيضا على نموذج تحقيق الشخصية، الذي يتم طباعته إلكترونيًا بلجنة النظام والمراقبة المختصة.

- ترفق الصور الخاصة بالطالب (5 صور ضوئية حديثة) في المكان المخصص لها كالاتي:

- صورة على الاستمارة الإلكترونية للطالب، وتعتمد بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة على بطاقة تحقيق الشخصية، وتعتمد أيضًا بخاتم شعار الجمهورية للمدرسة.

- صورة على شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، وتعتمد بخاتم شعار الجمهورية للمدرسة.

- عدد 2 صورة مختومة من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

- طباعة اسم الطالب رباعيًا على الشريط الأبيض، أسفل إطار الصورة من خلال استوديو التصوير.

- على أن تكون الصور حديثة متطابقة مقاس 64 سنتمترًا ذات خلفية بيضاء غير لامعة، مدون عليها اسم الطالب طبقًا لما هو وارد بالاستمارة.

- يتقدم الطلاب الراسبين في العام الدراسي 2022/2023 المتقدمين على القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2000، بطلب باسم مدير إدارة الامتحانات بالوزارة، موضح فيه:

اسم الطالب

رقم جلوسه

اسم المدرسة المتقدم منها

- ويرفق به حوالة بريدية حكومية باسم السيد مدير إدارة الامتحانات بالوزارة، بمبلغ 10 جنيهات، وذلك لاستخراج بيان بالدرجات للعام الدراسي، الذي رسب فيه العام السابق، ويفضل حوالة بريدية مجمعة لطلبة المدرسة.

- تشكل لجنة من العاملين بالمدرسة المراجعة بيانات كل طالب على شهادة ميلاده، ومن واقع سجلات المدرسة والبطاقة الشخصية للطالب، والتوقيع على الاستمارة الإلكترونية، بما يفيد المراجعة.

- على المراجع أن يوقع بالقلم الأحمر بجانب أي تصويب، كما يوقع أيضًا على ذلك التصويب.

- في حال وجود أي أخطاء في البيانات يتم التواصل فورًا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل والتقدم بشكوى، من خلال البوابة الرسمية للشكاوى (اضغط هنا)، والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية، حل المشكلات التي ترد من طلابها.

- تعد إدارة المدرسة كشفًا بأسماء المراجعين، وأرقام هواتفهم المحمولة، وتوقيعاتهم من أصل وصورة يرفق الأصل معتمدًا ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية، مع الاستمارات المرسلة إلى لجان النظام والمراقبة المختصة، وتحتفظ المدرسة بصورة للرجوع إليها عند الحاجة.