وزير التعليم يتفقد تدريب خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برنامج تدريب مديري المدارس الحكومية «الإدارة المدرسية على النظام الياباني» للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، والمقام خلال يومي 7 و8 فبراير 2024، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذى تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام الياباني وكيفية تطبيقها في المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل مدارس الجمهورية.

خريجو المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير

وخلال تفقده للبرنامج التدريبي، أكّد وزير التعليم للمديرين الجدد أنَّ تطوير التعليم لا يتمّ إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطوّرة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.

وأكّد أنَّ خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدرسة، وأن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، مشددا على أن الوزارة تدعمهم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.

تدريب مديري المدارس

جدير بالذكر أنَّ محاور التدريب ترتكز على فلسفة وخصائص التعليم على النظام الياباني، والإدارة الرئيسية لمدير المدرسة في التعليم الياباني، وإعداد الهيكل التنظيمي للمدرسة، وتكوين الفرق الأساسية بالمدرسة، والتنمية المهنية للمعلمين «الحصة البحثية» (lesson study) , والمتابعة المستمرة وتطور أداء المدرسة، بالإضافة إلى دافعية العاملين نحو تطبيق فلسفة النظام الياباني في المدارس.

وقد تضمن التدريب محاضرات نظرية، وورش عمل، ودراسات حالة، ومناقشات جماعية، وتم تنفيذه من خلال مشاركة الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، والدكتور مالك أحمد مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، وسيتو جوتشي مدير إدارة التوكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية وأعضاء فريق وحدة التوكاتسو، ومديري أنشطة التوكاتسو، والخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية.