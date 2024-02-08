«التعليم»: الاستعانة بالمديرين الجدد لتدريب المشاركين في مبادرة «1000 مدير مدرسة»

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم بأكملها، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى المرحلة الثانوية.

وأشار الوزير إلى أنّه تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وبدأت الوزارة في تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وسيتم تطوير مناهج المرحلة الثانوية ضمن خطة شاملة.

وشدد حجازي على أهمية إشراك المديرين الجدد في المؤتمر القومي للحوار المجتمعي بشأن تطوير منظومة الثانوية العامة، باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من عملية الحوار.

وأوضح الوزير أنّه تماشيًا مع متغيرات العصر والثورات الصناعية والتحول الرقمي، أصبحت التكنولوجيا تتيح مصادر التعلم بشكل كبير، مؤكدًا ضرورة أن يكون التعليم منتجًا للمعرفة، وأن تصبح المناهج مفاهيم كبرى، وأن يصبح التعليم منتجًا للوجدان والقيم.

وأكد حجازي أنّ المبادرات تمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير منظومة التعليم، لافتًا إلى أنّه سيتم الاستعانة بالمديرين الجدد لتدريب الدفعات المقبلة من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة».