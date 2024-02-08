توصية برلمانية بإصدار حركة ترقيات موظفي «تنمية المشروعات» خلال 15 يوما

طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بتوجيه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات في الجهاز في مدة أقصاها 15 يوما، وذلك لصرف مستحقات العاملين بجهاز تنمية المشروعات لمواجهة الظروف المعيشية لهم إذ أن هذه المستحقات مرتبطة بالتقييمات.

متابعة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات

أكد النائب محمد كمال مرعي، في بيان، أن اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم، ضمن سلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة المقبلةوما جرى تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

شكاوى موظفي جهاز تنمية المشروعات

وشدد على أن تلك التوصيات جاءت من منطلق حرص اللجنة على موظفي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونظراً للشكاوى المتعددة منهم بعدم صدور التقييمات والترقيات منذ أكثر من 3 سنوات.