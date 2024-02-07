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حزب «المؤتمر»: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا تكليل لنجاح الحوار الوطني

كتب:

محمد أيمن سالم
04:21 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
حزب المؤتمر

حزب المؤتمر

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، بقرارات النيابة العامة اليوم، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، من بينهم صحفيتان وإعلامية.

الإفراج عن المحبوسين

أوضح حزب المؤتمر، في بيان، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يسهم في تحقيق استقرار الدولة وتكليل لنجاح الحوار الوطني.

أشار إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأكيد على توحيد جهود الدولة في بناء المستقبل وكسب مساحات كبيرة بين أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم.

أكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

جهود الدولة المصرية في الملف الحقوقي

أشاد حزب المؤتمر بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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