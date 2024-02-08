«حماة الوطن» بمطروح: قرارات الرئيس توفر الحماية الاجتماعية لمحدوي الدخل

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الإجراءات العاجلة، تهدف إلى الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيداً بتلك التوجيهات التي جاءت في توقيت مناسب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت الجميع ومنها المصريين، وتساهم في توفير مظلة حماية اجتماعية لفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية.

توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

وأضاف في بيان اليوم، أنّ القرارات تثبت حرص الرئيس السيسي على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ودعم الفئات غير القادرة، خاصة أنّه وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ويصل حتى 6 آلاف جنيه شهريًا.

دعم أصحاب المعاشات وتكامل وكرامة

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى أنّ قرارات الرئيس شملت أيضًا زيادة المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة، مضيفًا أنّ برنامج تكافل وكرامة يدعم الفئات غير القادرة خاصة المراة المصرية المعيلة التي لا يوجد لها دخل ثابت، وهي بالفعل تعد أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وستنفذ اعتبارًا من شهر مارس المقبل.