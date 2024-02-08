أستاذ اقتصاد: قرارات الرئيس السيسي تعكس نظرة شاملة للجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، مؤكدًا أنها تعكس نظرة شاملة للجمهورية الجديدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، على قناة «dmc»: «إذا شبهنا الأمر بمعركة حربية، فإننا نضرب العدو في كل الاتجاهات، والدولة المصرية واجهت التضخم على أكثر من صعيد».

وتابع: «الظروف الإقليمية والدولية أدت إلى حدوث موجة تضخمية، فالبنك المركزي قام بدوره ورفع الفائدة بشكل متتالي بواقع 113%، وهذا ليس ببعيد عن الاتجاه العلمي في العالم، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 10 مرات من مارس 2022 حتى مايو 2023 بإجمالي 500 نقطة مئوية، والبنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 375 نقطة بواقع 7 مرات من مارس 2022 إلى مايو 2023ۚ».

وأكد أن الدولة لعبت دورا كبيرا في مكافحة الجريمة المالية مثل التهرب الضريبي ورفع الأسعار، إذ نشط جهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العام من أجل ضبط السوق غير الشرعي المسمى مجازا السوق الموازي للعملة.