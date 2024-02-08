«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن قرارات الرئيس السيسي التاريخية

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي تقديم الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بعنوان «قرارات تاريخية للرئيس السيسي.. زيادة في المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور».

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس تاريخية، إذ تضم عددا كبيرا من القرارات تصل إلى 12 قرار متعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيينات للمعلمين والأطباء وزيادة الأجور للمعلمين ورفع المعاشات، وأيضا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

أهمية منظومة الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي

وأضاف «زلطة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية منذ إقرار منظومة الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي في عام 2016، كانت تسير بمعدلات نمو جيدة للغاية، وهناك تقدم ملموس في الشارع المصري، ولكن مصر واجهت العديد من التحديات التي أثرت عليها بصورة كبيرة للغاية، مثل جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وبعدها حدوث توترات كبيرة في المنطقة منها الحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في البحر الأحمر.

تأثير التحديات العالمية على الاقتصاد العالمي

وأشار إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثيرا على الاقتصاد العالمي وبالتالي الدولة المصرية كونها جزء من العالم، مضيفا: «لولا البرنامج الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في 2016، لم تكن الدولة لتحتمل أيا من التحديات الموجودة حاليا».