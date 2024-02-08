منطقة أسوان الأزهرية تحصد المركز الثالث في مسابقة الملتقى الفكري

فاز الطالب عبدالله عبدالحكيم راشد من معهد كوم أمبو النموذجي الثانوي بالمركز الثالث في مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الثانوية، التي نظمت في بيت شباب الأزهر ببورسعيد.

وحصدت منطقة أسوان الأزهرية هذا التكريم، بينما قدم الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، التهاني للطالب عبدالله وتمنياتهم له بمزيد من التفوق.

وتعد مسابقة الملتقى الفكري على مستوى الجمهورية، المرحلة النهائية لمسابقة الملتقى الفكري التي تقام سنويًا، ضمن خطة الأنشطة الاجتماعية لرعاية الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وشهدت الفعاليات عملية التصفيات بين المشاركين في كل مرحلة على مستوى المعاهد، ثم على مستوى الإدارات التعليمية، وأخيرًا على مستوى المنطقة، حيث يتأهل الفائزون للتنافس على مستوى الجمهورية.

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