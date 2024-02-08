العراق يدفع ثمن الاضطرابات الإقليمية.. مسيرات أمريكية بشوارع بغداد تهدد بتكرار القصف

قالت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تبالي بكل التصريحات أو البيانات الحكومية الصادرة من العراق أو حتى العلاقات الثنائية بين البلدين، متابعة: «المباحثات بين الولايات المتحدة والعراق جرت منذ أكثر من أسبوعين، وبالتالي أمريكا تقوض تلك المباحثات بضرباتها».

الولايات المتحدة تجر العراق إلى دائرة الصراع

وأضافت «التميمي»، خلال لقائها عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تجر العراق إلى دائرة الصراع وتزعزع الأمن والاستقرار بقتل فصائل عراقية وقياديين بارزيين مثل أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي، متابعة: «القياديان لهما تأثير كبير للغاية بالنسبة لكتائب حزب الله، ولذلك كان هناك غضب شعبي في منطقة المشتل اليوم».

القوات الأمريكية تزعزع الأمن

وتابعت أنَّ القوات الأمريكية تزعزع الأمن والاستقرار في العراق بغاراتها الجوية وسط أحياء سكنية تضم مدنيين كثيرين، مشيرة إلى أنَّه كان هناك مسيرات تجوب العاصمة بغداد حتى بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثالثة.