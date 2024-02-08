القاهرة الإخبارية: العراق يغرق في توترات الشرق الأوسط بعد عدوان إسرائيل على غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «العراق يغرق في توترات الشرق الأوسط على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة».

العراق غارق في توترات المنطقة

وأفاد التقرير: «منذ أسابيع، والعراق غارق في التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة».

وأضاف: «ففي انعكاس مباشر للحرب الدائرة في القطاع، تعرضت القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق لأكثر من 165 هجوما، تبنت معظمها ما تسمى بـ«المقاومة الفلسطينية في العراق» التي تضم فصائل مسلحة منها حزب الله العراقي التي تصنفه واشنطن على أنه منظمة إرهابية».

هجوم الولايات المتحدة على العراق

وتابع: «وسبق أن شنت الولايات المتحدة ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف لقوات فيلق القدس».

وواصل: «ويبدو أن الولايات المتحدة لم تكتف من الردود الانتقامية، فاستهدفت سيارة كانت تقل مسؤول الدعم في حزب الله العراقي أبو باقر الساعدي في العاصمة العراقية بغداد بغارة لطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتله مع شخصين آخريين».