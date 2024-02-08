رئيس الاتحاد التعاوني المصري العربي: التعاونيات تخلق 600 مليون فرصة عمل عالميا

أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس مؤتمر الاتحاد التعاوني المصري العربي، أهمية الدور القوي للتعاونيات من أجل مستقبلٍ مستدام، لكونه يوفر فرصة استراتيجية تنموية تنجح في دحر أية تحديات قد تفرضها الأزمات العالمية خلال العقود المقبلة.

مميزات التعاونيات

أضاف أن التعاونيات بالشكل المعاصر والفكر التكنولوجي الحديث يستطيع أن يخلق أكثر من 600 مليون فرصة عملٍ عالميًا ويأتي ذلك لمواكبة الزيادة في عدد العمال مشيرا إلى أن التعاونيات تقدم نموذجا مرنا وديمقراطيا مستداما يمكن تحقيقه اقتصاديا للقيام بالأعمال في سائر المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التعاونى العربي والذي ناقش دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات بحضور المستشار الدكتور محمد عبد الظاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات وحسام حنفي مدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أمين صندوق نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية والوزير مفوض حمدي أحمد الأمين العام للاتحاد العربي للتعاونيات.

وأشار مدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أمين صندوق نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية إلى أن التعاونيات تهدف إلى تحسين جودة فرص العمل وتعمل على تمكين النساء والرجال للهروب من براثن الفقر والاقتصاد غير المنظم وتحقق المساواة بين الجنسين في العدالة الاجتماعية وبمفهومها الشامل، مشددا على قدرة التعاونيات على توفير ذلك مما يدعم الهدف الضروري للتنمية المستدامة.

التمكين والإدماج والاستدامة

وتابع أنه من أسس منهج التعاونيات «التمكين والإدماج والاستدامة»، وهو ما تسعى إليه دائما دفاعا عن مبادئ المساواة والمشاركة الديمقراطية فهى تجسد أحد أهداف التنمية المستدامة لدورها الرئيسي في إيجاد الحلول لكيف وكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ولذلك فقد بلغ عدد المجتمعات التعاونية على مستوى العالم نحو مليونين و600 ألف يعمل بها نحو 12.6 مليون شخص وتصل قيمة أصولها 20 تريليون دولار وتدر عائدات سنوية تقارب 3 تريليونات من الدولارات.

أضاف أن محور التعاونيات الرئيسي تقديم خدمة مثلى للمجتمعات محققة بذلك أسمى أهداف التنمية المستدامة فهي ملتزمة بصالح أي مجتمع أيا كانت مترادفاتها سواء الاستهلاكية التي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في أي وقت والإنتاجية والإسكانية والمائية والزراعية التي تساعد في تحسين إنتاجية صغار المنتجين عن طريق تسهيل الوصول إلى الأسواق والائتمان والتأمين والتكنولوجيا.

وأشار الدكتور أحمد البرعي وزير العمل والتضامن الأسبق إلى أن التكامل بين الاتحادات التعاونية العربية له أسبقية مثلى ولابد من اتخاذ إجراءات تحقق إطر التعاون والتوثيق من أجل مستقبل تعاوني عربي.

وذهب سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق إلى أن الحركة التعاونية قطار دافع في عجلات التنمية المستدامة وهي نموذج فريد لعمل لائق حقيقة لكل سكان الأرض من رجال ونساء.

وأشار أسامة حسين رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي إلى قدرة التعاونيات جنباً إلى جنب مع غيرها من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في أن تلعب دورًا أساسيا في توفير العمل اللائق للجميع بما فيهم الشباب وأيضا فهي قادرة على دحر العقبات التي تَحول دون الدخول إلى عالم ريادة الأعمال ولديها من الأدوات التي تنظم العمل في الاقتصاد غير المنظم مما يعمل على تحسين ظروف وبيئة العمل وتعزيز سبل كسب العيش للعمال وأسرهم.