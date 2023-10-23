وزير المجالس النيابية أمام «الشيوخ»: ندرس تعديل قانوني «الزراعة» و«التعاونيات»

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنّ الحكومة تجهز تعديلات على قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية.

وجاء ذلك، ردًا على بعض الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.

صناعة الأسمدة في مصر

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من «الزراعة والري والطاقة والبيئة»، حول الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وإحالة التقرير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

منظومة الأسمدة

وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرض الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرًا إلى العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لا سيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.

وتضمنت الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية، من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي.