مجدي البدوي: 100 مليار جنيه سنويا حجم عمل التعاونيات في السوق المصرية

قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنه يجب إعادة دور التعاونيات بشكل قوي خلال الفترة المقبلة وتفعيل قانون الجمعيات الأهلية، مشددًا على أن العمل الأهلي هو ممثل الاقتصاد الاجتماعي بالدرجة الأولى.

اهتمام كبير بالعمل الأهلي

وأضاف البدوي، في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الدولة في المرحلة الحالية تولي اهتماما كبيرا بالعمل الأهلي والجمعيات الأهلية، وحصل توافق كبير داخل الحوار الوطني حول قانون التعاونيات».

100 مليار جنيه حجم عمل التعاونيات

وتابع البدوي: «الكل أقر في الحوار الوطني على وجوب ضرورة قانون واحد في مصر، أما الموجود حاليا في مصر 7 قوانين، وهذا الأمر أثر سلبا على مسألة دور التعاونيات خلال المرحلة الماضية، وفي مرحلة من المراحل كانت مزدهرة جدا، ولكن أصابها ما أصاب أشياء كثيرة وتقلص دورها، ومع ذلك، لا يقل حجم عملها في السوق المصري عن 100 مليار جنيه سنويا».