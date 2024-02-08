مفاجأة سارة لغير الموظفين.. هكذا يستفيد ملايين المواطنين من القرارات الأخيرة

كشف عدد من البرلمانيين، وخبراء الاقتصاد والسياسيين، عن عدد من المكاسب التي ستنعكس على المواطنين ممن هم ليسوا مخاطبين بزيادات المرتبات والمعاشات، مشيرين إلى أن الحزمة لها مردود مباشر وغير مباشر على تحسين مستوى معيشة كل المواطنين في مصر.

المستفيدون من حزمة الحماية الاجتماعية

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيستفيد من تلك الحزمة التي تتكلف 180 مليار جنيه، الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموظفين غير المخاطبين، فضلا عن الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، فضلا عن أكثر من 5.2 مليون مواطن ممن يحصلون على معاشات تكافل وكرامة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواطنين العاديين من أصحاب المهن البسيطة والمشروعات سيستفيدوا من رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، كما أن الحزمة تتضمن ضم فئات جديدة من المواطنين تحت مظلة معاشات تكافل وكرامة بعد تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025.

مكاسب تحققها الحماية الاجتماعية الجديدة

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن كذلك خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه، لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وقال ناجي الشهابي، رئيس جزب الجيل الديمقراطين إن من الأمور التي ستنعكس على كل المصريين وليس فقط المخاطبين بتلك الزيادات، هو زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن تلك القرارات سيرافقها إجراءات مكثقة من الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة ارتفاع مستوى التضخم، والعمل على توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة تخفيفا من الأعباء على كاهل المواطنين، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، ومواجهة محتكري السلع، كما أنه رسالة طمأنة للمواطنين من خلال توفير حاجاتهم من المستلزمات الأساسية قبل حلول شهر رمضان.