«مستثمري الغاز»: إجراءات السيسي تدعم المواطن وتُثبت كفاءة الدولة

أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بحزمة الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّداً أنها ضرورية لحماية المواطن المصري من الأزمات الاقتصادية الطاحنة.

وأكّد سعد الدين أنَّ هذه الإجراءات تُعبّر عن قوة الدولة المصرية ورؤية قيادتها في إدارة الأزمة الاقتصادية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن راجع أسعار الصرف في الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية يُؤكد حرص الدولة على مواجهة التضخم وغلاء الأسعار والخروج من الأزمة.

ولفت رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال إلى أنَّ الحكومة تضع المواطن المصري في اعتبارها دائماً، وأن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى في تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجاً.

وطالب «سعد الدين» الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على كافة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.