رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«عربية النواب»: قرارات الرئيس السيسي بمضاعفة الأجور «تاريخية»

كتب:

حسام أبو غزالة
12:52 م | الخميس 08 فبراير 2024
النائب أحمد فؤاد أباظة

النائب أحمد فؤاد أباظة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

قرارات الرئيس السيسى بمضاعفة الأجور تاريخية

وأضاف في بيان له أن هذه القرارات تاريخية، جاءت لتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ولمواجهة ارتفاع الأسعار،  مؤكداً أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت في قرارات الرئيس السيسي غير مسبوقة، خاصة أنها تضمنت زيادة 50% للحد الأدنى للأجور.

وقال إن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، معتبرا إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات، وفي هذا التوقيت تحديدا بمثابة دليل قاطع على إحساس القيادة السياسية بالمواطنين.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة رسالة للحكومة تتمثل في ضرورة مراقبة الأسواق والأسعار خلال المرحلة المقبلة،  وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أي مبرر، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي سلعة يجرى رفعها على غير الحقيقة.

اقرأ المزيد:

خالد الطوخى يهنىء الرئيس السيسى وهيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالعام الميلادى الجديد

جامعة حلوان تهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية

نائب رئيس غرفة الحبوب يهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات

برلماني: نقف خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

اقرأ في عدد الوطن غدا.. «السيسى» لـ«الشيوخ الأمريكى»: نرفض تهجير الفلسطينيين

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: استجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى تؤكد حرصه على مشاركة جميع التيارات فى بناء الجمهورية الجديدة.. المعيار الوحيد إعلاء مصلحة الوطن والمواطن

المجلس القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسى على دعمه لسيدات مصر

«السيسى» يستقبل ممثلي كبرى الشركات العالمية في تشغيل الخطوط الملاحية والحاويات

نيابة عن الرئيس السيسى: الدكتورة ياسمين فؤاد تلقى كلمة فى افتتاح يوم المرأة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 
بقلم حسام أبو غزالة