«عربية النواب»: قرارات الرئيس السيسي بمضاعفة الأجور «تاريخية»

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

قرارات الرئيس السيسى بمضاعفة الأجور تاريخية

وأضاف في بيان له أن هذه القرارات تاريخية، جاءت لتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت في قرارات الرئيس السيسي غير مسبوقة، خاصة أنها تضمنت زيادة 50% للحد الأدنى للأجور.

وقال إن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، معتبرا إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات، وفي هذا التوقيت تحديدا بمثابة دليل قاطع على إحساس القيادة السياسية بالمواطنين.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة رسالة للحكومة تتمثل في ضرورة مراقبة الأسواق والأسعار خلال المرحلة المقبلة، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أي مبرر، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي سلعة يجرى رفعها على غير الحقيقة.