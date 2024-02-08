«القاهرة الإخبارية»: الحكومة اليونانية تدرس طلبات المزارعين لفض الاحتجاجات

كشف عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، تفاصيل دعوة رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للمزارعين، للتفاوض وفض الاحتجاجات، قائلا: «الحكومة اليونانية تدرس طلبات المزارعين التي قدموها لهم، والتي تتضمن 9 مطالب رئيسية لفض هذا الأحتجاج المستمر نحو أسبوعين».

الاقتصاد اليوناني

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، ببرنامج جولة المراسلين، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، قال إن الحكومة منفتحة للحوار مع المزارعيين وسترى مطالبهم، لكن لابد أن تكون الطرق مفتوحة، ولا يجرى إغلاقها بهذا الاحتجاج، لأن هذا سيؤثر على الاقتصاد اليوناني والشعب بأكمله.

اجتماع الكتل الزراعية باليونان

وأشار إلى أن هناك اجتماعا للكتل الزراعية من معظم الأقاليم والبلدان المختلفة، وجرى تحديد المطالب، والتي تتضمن تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال تدابير وإجراءات مختلفة كالإعفاءات الضريبة وخفض أسعار البترول والكهرباء، ودعم الوسائل والمستلزمات المختلفة من الزراعة وعلف الحيوانات، كما طالبوا بمشاريع بنية تحتية، تحافظ على الأراضي الزراعية من الفياضانات وإعطاء تعويضات للمزارعين الذين خسروا في إعصار دانيل قبل نحو 6 أشهر.