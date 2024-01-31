ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال من اليونان محملة بـ60 ألف طن

استقبل ميناء دمياط 9 سفن، بينما غادرت 8 أخرى خلال 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS HECTOR» التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها تحميل شحنة تزن 60 ألفا و502 طن من الغاز المسال.

هيئة ميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14 ألفا و355 طنا، تشمل 8005 طن كلينكر و1624 طن رمل و2500 طن يوريا و2226 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و840 طنا، تشمل 5920 طن ذرة و1093 طن خشب زان و5500 طن خردة و1380 طن زيت طعام و3298 طن أبلاكاش و6865 طن قمح 5650 طن سكر و5150 طن حديد و10 آلاف و984 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 578 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3065 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 100 ألف و216 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139 ألفا و322 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكفر الشيخ و كوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادمة من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5117 شاحنة.