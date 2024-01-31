مراسل «القاهرة الإخبارية»: استمرار احتجاجات المزارعين في وسط وشمال اليونان

أكد عبدالستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة اليونانية أثينا، استمرار احتجاجات المزارعين في مناطق وسط وشمال اليونان، تم خلالها إغلاق عدد من الطرق العامة والرئيسية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مفاوضاتها مع اتحاد المزارعين، الذي قدم قائمة مطالب للحكومة، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد مع رئيس الوزراء لمناقشة هذه المطالب.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنه تم أمس الثلاثاء، الإعلان عن تقديم تعويضات بقيمة 10 آلاف يورو لكل حيازة زراعية، موضحاً أن المزارعين اعترضوا على مبالغ التعويضات معتبرين أنها قليلة للغاية، وأن الخسائر التي تكبدها كل مزارع تبلغ نحو 80 ألف يورو عن كل حيازة زراعية.

وأوضح «بركالت» أن الخسائر التي يتكبدها آلاف المزارعين في اليونان، تأتي من زيادة تكلفة الإنتاج، وزيادة أسعار الأسمدة والأيدي العاملة، لذلك فالأسعار لا تناسب ما يتم إنتاجه، مشيراً إلى أن عدداً من المتظاهرين عمدوا إلى إغلاق الطرق الرئيسية في محاولة لفصل العاصمة أثينا عن بقية المدن اليونانية، اعتراضاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.