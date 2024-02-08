رئيس «الكفاية الإنتاجية» وسفير إيطاليا يتابعان مشروع رفع كفاءة التدريب المهني

استقبل اللواء خالد أبومندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، سفير إيطاليا لدى القاهرة ميكيلي كواروني، والوفد المرافق له، في المركز التدريبي للمصلحة بالعاشر من رمضان.

تحسين كفاءة نظام التعليم الفني في المجال الصناعي

وحسب البيان الصادر عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، فإن زيارة السفير الإيطالي، والوفد المرافق له، جاءت من أجل تفقد موقع المركز والوقوف على ما جرى إنجازه من أعمال البناء والتطوير في إطار الشراكة بين المصلحة وبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة «MEPEP»، التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي «AICS»، لتحسين كفاءة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في المجال الصناعي.