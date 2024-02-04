سفير مصر في إيطاليا يفتتح الجناح المصري بمعرض ميلانو السياحي

افتتح بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، صباح اليوم، بحضور وزيرة السياحة الإيطالية دانيلا سانتانشي، الجناح المصري بالمعرض السنوي الدولي في مدينة ميلانو الإيطالية، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

معارض سياحية لعرض استراتيجية التسويق

وأكد «راضي»، أن معرض ميلانو يعتبر من أضخم المعارض السياحية على مستوى العالم، ويتيح فرصة لتعريف السائح الإيطالي بالمنتجات والمقاصد السياحية المصرية وجاهزيتها الكاملة لاستضافة السائحين من كل دول العالم.

وأضاف «راضي»، أن المشاركة المصرية في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، إضافة إلى عرض الاستراتيجية التسويقية الخاصة بموسم السياحة الصيفي المقبل.

أسواق السياحة

كما أوضح السفير المصري، أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، فضلا عن تعدد وتنوع المقاصد والتجارب السياحية المصرية التي يفضلها السائح الإيطالي، ما بين السياحة الثقافية والشاطئية في القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ومرسي علم وشرم الشيخ ومرسي مطروح وسيوة وغيرها من المدن السياحية.

وشهد الجناح المصري المشارك في المعرض إقبالاً كبيراً من الزائرين ومن كبار منظمي الرحلات الإيطاليين وشركات الطيران الناقلة للسياحة الإيطالية إلى مصر، وتم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر خلال العام الجاري.

كما حضر الافتتاح السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر العام في ميلانو، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وصلاح توفيق المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران الممثلة بجناح خاص في المعرض، حيث تقدم عروض متنوعة المزايا لراغبي السفر إلى مصر.