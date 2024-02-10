4 خطوات لبدء رحلة تكوين ثروتك الخاصة من مرتبك فقط.. ابتعد عن المظاهر

عادًة ما يرغب الكثير من الشباب في تحقيق ثروة مالية، وتحول الشخص من امتلاك آلاف الجنيهات القليلة إلى الاستحواذ على ثروة يتطلب الصبر وقوة الإرادة، وقد يكون الراتب بسيطا إلا أنك لازالت أمامك فرصة قوية للاقتراب من ثروتك الخاصة، إذ لا يستدعي ذلك الحصول على راتب مكون من ستة أرقام حتى تحقق طموحك، فقط يجب عليك اتباع بعض الإرشادات حتى تصل لطموحك، وقد يستغرق الأمر 10 سنوات على الأكثر، ووفقًا لما ذكره الدكتور محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادي، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الذي كشف عن الخطوات المساعدة في تحقيق ثروة خاصة بك من راتبك العادي.

ادخار الأصول

في عمر العشرين عليك أن تراقب إنفاقك حتى تصل إلى هدفك بشكل أسرع، على أن يكون الادخار في الأصول مثل الذهب أو العقارات، وذلك للاستفادة من قوة الفائدة العائدة منها، مع النصح بمحاولة ادخار 500 جنيه شهريًا من المرتب الخاص بك، حتى نحقق المراد مبكرًا.

استثمار 15% من الراتب

للوصول إلى حصيلة مالية جيدة، تمنحك الراحة في سنوات تقاعدك، عليك ادخار 15% من إجمالي دخلك، واستثماره في المشاريع الصغيرة، بجانب العمل لساعات إضافية، أو الحصول على وظيفة أخرى مثل الوظائف المتوفرة على الإنترنت الخاصة بساعات ما بعد العمل الأساسي.

تجنب الإنفاق على غير الضروري

فترة الشباب يرغب فيها الكثيرين باستحواذ كل ما هو جديد، حتى وإن كان غير ضروري بالنسبة لهم، فمثال على هذا إصدارات الهواتف التي تتجدد بشكل يومي من الشركات المُصنعة لها، وعلى ذلك يظل الشاب مشتتًا بين هاتفه المحمول والهواتف الجديدة، ومن المحتمل أن يشتري الهاتف الجديد مقابل ديون شهرية، رغم أن هاتفه لازال يحمل صفات جيدة، مما يزيد من معدل الإنفاق غير الهام.

لذلك عليك سؤال نفسك قبل الأقبال على شراء أي شيء 3 أسئلة لتحدد مدى أهمية المنتج بالنسبة لك وهي: هل أنا بحاجة لهذا المنتج حقًا؟، هل لدي شيء مماثل له؟، هل أريد هذا أكثر مما أريد أن أصبح مليونيرًا؟

إذا كنت تريد أن تصبح على قدر من الراحة في سنوات حياتك، دون ديون، عليك التخلي عن المظاهر، كما عليك مقاومة الرغبة في الإنفاق على الشيء الأكثر تضخمًا مثل الإنفاق على عطلة أكثر تكلفة من عطلتك العادية.