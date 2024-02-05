نائب بـ«التنسيقية»: يجب استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية

شارك النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، كمدرب في البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية، وهو أحد البرامج الشبابية الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، لمجموعة من شباب مصر، في المركز الأوليمبي بالمعادي، بالتعاون مع نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعرب بدوي، عن سعادته بهذه المشاركة، وأنه فخور بهؤلاء الشباب الذين لديهم مهارات وقدرات هائلة، موضحا أنه يجب استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية في جميع المجالات، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي، وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن البرنامج يستهدف العمل بشكل مستدام على خلق كوادر وكيانات شبابية على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية والمجتمعية نحو بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية طموحة.

وأوضح النائب خالد بدوي، أن البرنامج شمل جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها، مهارات فن القيادة وتطوير الذات، ومميزات الإدارة الحديثة، ومهارات الإتصال والتواصل الفعال، والتأكيد علي أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة، بالإضافة إلى أهمية العمل الجماعي، ومراحل تكوين فريق العمل وسمات فريق العمل الناجح، وآليات التخطيط الاستراتيجي، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات.