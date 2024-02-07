أستاذ استثمار: قرارات الحزمة الاجتماعية تؤكد إدراك الدولة لمعاناة المواطن

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بالعديد من الإجراءات الاجتماعية العاجلة كرفع الحد الأدنى من الأجور والمعاشات، يؤكد شعور وإدراك الدولة لمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة العبء عن المواطن، متابعا بأن تلك التوجيهات تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي.

تخفيف العبء عن المواطنين

أضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتحرك في اتجاه تخفيف العبء عن المواطنين كي لا يتحملوا أي تكلفة إضافية بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي يتحسن عندما يكون للمواطنين قدرا من الدخل يعينهم على الشراء، إذ أن ما يجري إنتاجه في المصانع المختلفة يجب شراؤه واستهلاكه حتى تدور عجلة الاقتصاد.

مساندة المواطنين اجتماعيا

وتابع بأن حزمة القرارات الاجتماعية تأتي في إطار المساندة، فهي لا تدعم المواطنين فقط بل يكون لها مردود انعكاس اقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الحزمة تعين المواطنين ككل، وتؤكد إدارك الدولة بأزمة ارتفاع الأسعار بصورة تامة، فضلا عن معاناة المواطنين.