الكشف على 3 آلاف مواطن وإجراء 23 عملية في قافلة الأزهر بالبحر الأحمر

نجحت قافلة طبية من أطباء جامعة الأزهر، بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر في الكشف على قرابة 3 آلاف مواطن، وإجراء 23 عميلة جراحية كبرى وصغرى للمواطنين بمدينتي حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

قافلة طبية جنوب البحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الخميس بأن القافلة الطبية الموجهة من جامعة الأزهر بالتعاون مع نشاط القوافل الطبية، اختتمت أعمالها بمدينتي الشلاتين وحلايب جنوب محافظة البحر الأحمر.

وأضاف المحافظ، أن أعمال القافلة استمرت على مدار 6 أيام ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 3090 مواطنا، وإجراء 23 عملية جراحية و36 تحويل بالمجان في 17 تخصص هي «جراحة عامة، أنف وأذن، باطنة، جراحة عظام، نساء وتوليد، جلدية، أطفال، مسالك بولية، أسنان، قلب وأوعية دموية، علاج طبيعي، جراحة تجميل، تنظيم أسرة، نفسية وعصبية، رمد، جهاز هضمي، غيارات».