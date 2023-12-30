مصدر أمني: لا صحة إطلاقا لمزاعم قتل صحفي في البحر الأحمر

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً، صحة الإدعاءات التي جرى تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر، عقب نشره لمقطع فيديو يدعي خلاله، تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المصدر أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها، وتبين أنها مملوكة لمصريين، وبالاستعلام من الجهات المختصة، أكدت عدم وجود أي تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها.

كما لم تتلقى الأجهزة الأمينة أي بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.