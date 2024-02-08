ندوة حول التسويق الإلكتروني بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون

نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، حلقة نقاشية على مدار يومين متتاليين داخل مقر شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بعنوان التسويق الإلكتروني، لتشجيع المنتج المصري وطرق استخلاص الزيوت وتأثيرها على جودة الزيت المنتج.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، والدكتور أحمد محمد أبو خشبة، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مركز البحوث الزراعية وبمشاركة موظفي وفني الشركة.

مستقبل ولادنا

وافتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الحلقة النقاشية، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.

طرق استخلاص الزيوت

وتضمنت الحلقة النقاشية، طرق استخلاص الزيوت وتأثيرها على جودة الزيت المنتج، حيث قال الدكتور أحمد أبو خشبة، إن طرق استخلاص الزيوت متعددة، ومنها التقليدية باستخدام المذيبات العضوية على الساخن، وتتميز تلك الطريقة بكفاءتها العالية التي تصل إلى 95% لكنها تستخلص مركبات أخرى مع الزيت ما يجعلها تؤثر على جودة الزيت الناتج، كما أن نسبة الحموضة تكون عالية جدا، ما يضطر القائم بالاستخلاص بعمل عدة عمليات أخرى مثل التكرير والتبييض، ما يجعلها تؤثر على جودة الزيت.

وهناك طريقة الاستخلاص بالموجات فوق الصوتية، وتتميز بسرعتها لكن كفاءتها أقل من الطرق التقليدية، وهناك الطرق الميكانيكية وتكون عن طريق الكبس الهيدروليكي، ولا تتعدى نسبة استخلاص هذه الطريقة لا تتعدى 50%، كما هناك طريقة استخلاص بالغازات في الظروف فوق الحرجة، وكفاءتها في الاستخلاص عالية جدا وغير مكلفة وطريقة صحية وصديقة للبيئة.

تفتيش ورقابة

واستطرد أبو خشبة، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لها دور كبير ومهم في حماية المواطنين من خلال تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتنفذ الهيئة حملات تفتيش ورقابة على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك فحص وتفتيش الرسائل الغذائية الواردة من الخارج والمصدرة إلى الخارج .