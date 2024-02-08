جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرية 69 المنصور ضمن «حياة كريمة»

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية 69 المنصور والقرى المجاورة بمركز الحامول، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

إطلاق قافلة طبية لقرية 69 المنصور

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلى قطاع الطب البشري الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي».

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجاً، لافتاً أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض.

الكشف على 1138 من أبناء قرية 69 المنصور

وأوضح «دسوقي»، أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي، وتم إجراء الكشف الطبي على 1138 حالة من أبناء قرية 69 المنصور والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

ووجّه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.