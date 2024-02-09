بسبب الحمل.. «أحلام» تطلب الطلاق وتعويضا ماديا: «بيعايرني بشكلي بعد الولادة»

«هوس الكمال والجمال دمر علاقتنا».. بصوت حزين يختلط به شعور الخدلان ما مرت به، رددت فتاة عشرينية هذه الجملة وهي تتحسر على جمالها، بعد أن اكتسبت الكثير من الوزن، بعد مرورها بأزمة نفسية أثر الحمل والإنجاب، ومشكلات عدة خلال فترة زواجها القصيرة، على أثرها ذهبت إلى محكمة الأسرة لتتخلص من معاناتها، فما القصة التي دفعت أحلام لإقامة دعوى طلاق وأخرى للحصول على تعويض مادي؟

التعرض للأذى النفسي

«كنت جميلة، وهو كان دايما بيمدح فيا قدام القريب والغريب ومعجب بشكلي، بس من بعد الجواز الحال اتغير»، اكتشفنا خلال الحديث مع «أحلام» أنها مرت بتجربة مؤلمة نفسيًا جعلتها تقتصر حياتها على زيارة الأطباء النفسيين بسبب ما أوصلها له زوجها الثلاثيني، إذ قالت لـ «الوطن» إن معاناتها الحقيقية معه بدأت بعد أن خلعت فستان زفافها، لتعيش ليومنا هذا حياتها في أذي نفسيًا بسبب تعليقاته على شكلها وجسدها.

بعد الزواج بـ 3 أشهر علمت الزوجة بحملها، ولم تتوقع الصدمة التي أصيب بها زوجها بعد أن أخبرته، لتكتشف أن أكثر ما يهمه في الزيجة هو مظهرها وشكلها الذي سيتغير بسبب الحمل والإنجاب، وطوال فترة الحمل لم تسلم من تعليقاته السلبية، أذ جعلها تكره نمط حياتها مظهرها، بسبب الإنستجرام، وفقًا لرواية «أحلام».

الزوجة: بيقارني بالنجمات العالميات

وبعد أن ظهرت عليها التغييرات الهرمونية بدأ يقارنها بالنجمات العالميات خلال حملهن، وحاولت كثيرًا بأن تقنعه بأن الصور شيئًا والواقع شيئًا أخر، «كل يوم يوريني صورة لنجمة ومغنية ويقولي أنتي الوحيدة اللي شكلك بقي أوحش بعد الحمل»، ولم يكتف بذلك بل بدأ في مواعدة فتيات عليها، ولم يخجل من ذلك، ما جعلها تترك منزل الزوجية وهي حامل، وتلجأ للعلاج النفسي.

«هوسه بالشكل والكمال خلاه مش بيقفل الإنستجرام وبيتابع لحظة بلحظة ويبعتلي صور البنات، لأن شكل جسمي اتغير وبيقارني بيهم ويجرحني بالكلام»، حاولت أكثر من مره أن تقنعه أن التغيرات التي طرأت عليها هي مجرد مرحلة بسبب هرمونات الحمل على بشرتها وشعرها.

دعوى تعويض وطلاق للضرر

وبعد شجارات كثيرة تعبت الفتاة نفسيًا وخاصةً بسبب أسلوبه بعد ولادتها لطفلاهما، وتابعت العلاج النفسي الذي أثبت تضررها بشكل بالع، فقتت أن تلجأ إلي محكمة الأسرة بإمبابة وأقامت ضده دعوى تعريض مادي، ودعوى طلاق للضرر حملت رقم 328 أحوال شخصية.