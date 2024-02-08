خبير استراتيجي: أمريكا لا ترغب في إنهاء حرب غزة بسبب مصالحها مع الاحتلال

قال عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تصريح مدير شركة «ميرسك» بأن البحرية الأمريكية غير قادرة على ضمان سلامة كافة السفن في البحر الأحمر، هو بمثابة تعقيد للأمور، و«عسكرة» للوضع في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الشركة من أكبر الشركات التي تنقل الحاويات على مستوى العالم.

عدد السفن المستهدفة من الحوثيين قليل جداً

وأشار «معربوني»، خلال مداخلة مع برنامج «تغطية خاصة»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، إلى أن جماعة الحوثيين أعلنت، منذ البداية، أنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بالتاكيد عدد بسيط جداً من السفن، مقارنةً بأعداد السفن التي تعبر البحر الأحمر وقناة السويس يومياً.

الولايات المتحدة تراوغ لعدم وقف العدوان

وأضاف الخبير العسكري اللبناني أن الولايات المتحدة أعلنت أكثر من مرة التزامها بالدفاع عن أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتم، حتى اللحظة، استهداف أي سفينة لها علاقة بالموانئ الإسرائيلية، لافتًا إلى أن واشنطن تنتهج سياسة «المراوغة» لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تقول شيئاً على الصعيد الدبلوماسي، بينما تنفذ أموراً أخرى على المستوى العسكري.

وتابع أن ما يرجع الأمور إلى طبيعتها في المنطقة مرة أخرى، هو وقف العدوان على قطاع غزة، لأن هناك ترابط بين ما يحدث في البحر الأحمر وما يحدث في العراق وسوريا ولبنان، لافتًا غلى أن الولايات ليست حريصة على أمن أي بلد في المنطقة سوى إسرائيل، وشدد على أن أمريكا قادرة على إنهاء الحرب في أي لحظة، لكنها لا ترغب في ذلك بسبب مصالحها مع الاحتلال الإسرائيلي.